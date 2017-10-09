Число погибших беженцев рохинджа при ЧП с лодкой у Бангладеш выросло до 12

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Число беженцев рохинджа, погибших после того, как недалеко от Бангладеш перевернулась их лодка, увеличилось до 12, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на местную береговую охрану.

Ранее сообщалось о двух погибших.

"Мы достали тела двух рохинджа прошлой ночью, еще десять были извлечены сегодня утром (в понедельник — ред)", — сказал представитель береговой охраны Бангладеш Арифул Ислам.

Инцидент произошел в воскресенье на реке Наф, которая составляет часть границы Бангладеш и Мьянмы. По данным береговой охраны, в лодке находились не менее 40 человек, из них восемь человек удалось спасти. Проводится спасательная операция. Это не первый случай гибели беженцев народности рохинджа при попытке пересечь границу двух стран.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции.

Общее количество беженцев рохинджа, пришедших из Мьянмы в Бангладеш, превышает 800 тысяч человек.