Силовики обстреляли ЛНР девять раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (95)

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Пахалевка, Фрунзе, Калиново, Славяносербск, Красный Лиман. Всего по территории республики было выпущено порядка 80 снарядов, добавили в Народной милиции. Огонь, по заявлению собеседника агентства, велся со стороны подконтрольных украинским силовикам Луганского, Крымского, Новозвановки, Трехизбенки.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по их позициям, потерь среди украинских военных нет.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. Украинские военные 19 раз огнем заставляли противника соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди бойцов АТО нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Сообщается, что на Донецком направлении были обстреляны из гранатометов и минометов украинские позиции у Авдеевки, Песков, Майорской, Луганского и шахты Бутовка.

По сообщениям украинских силовиков, на Луганском направлении были обстреляны их позиции в районе Трехизбенки, Крымского, Новоалександровки и Попасной.