Силовики обстреляли ЛНР девять раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Пахалевка, Фрунзе, Калиново, Славяносербск, Красный Лиман. Всего по территории республики было выпущено порядка 80 снарядов, добавили в Народной милиции. Огонь, по заявлению собеседника агентства, велся со стороны подконтрольных украинским силовикам Луганского, Крымского, Новозвановки, Трехизбенки.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. Украинские военные 19 раз огнем заставляли противника соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди бойцов АТО нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.
Сообщается, что на Донецком направлении были обстреляны из гранатометов и минометов украинские позиции у Авдеевки, Песков, Майорской, Луганского и шахты Бутовка.
По сообщениям украинских силовиков, на Луганском направлении были обстреляны их позиции в районе Трехизбенки, Крымского, Новоалександровки и Попасной.