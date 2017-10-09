Южная Корея и США пока не видят признаков подготовки КНДР к новым пускам

ТОКИО, 9 окт — РИА Новости. Южная Корея и США пока не обнаружили признаков подготовки КНДР к какому-либо новому ядерному и ракетному испытанию, вопреки прогнозам в преддверии отмечаемого 10 октября дня основания Трудовой партии Кореи, сообщило в понедельник южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.

"Мы пока не заметили никаких признаков подготовки Северной Кореи к провокациям, но с повышенным вниманием следим за развитием событий", — приводит агентство слова неназванного источника.

Слежение за КНДР ведется Южной Кореей и США всеми возможными средствами, включая самолеты-разведчики U-2S и RC-800, истребители-разведчики RF-16 и самолет раннего предупреждения и контроля E-737, береговые патрульные самолеты P-3C, отмечает Рёнхап.

Для обнаружения ракет КНДР в течение двух минут после пуска в Японском море находится корабль с системой "Иджис" (Aegis), а также радарами SPY-1D и Green Pine.

Источник Рёнхап сообщил, что министерство обороны Республики Корея и объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил готовы к "немедленным операциям на случай провокаций" Пхеньяна. Однако конкретно не уточняется, какие именно операции могут быть приняты.

Прогнозы относительно новых ракетных испытаний были связаны сообщениями о вывозе нескольких межконтинентальных баллистических ракет из расположенного в Пхеньяне военного завода, где, как считается, были изготовлены уже прошедшие испытания баллистические ракеты типа "Хвасон".

В сентябре на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа северокорейский лидер Ким Чен Ын может пойти на беспрецедентные меры, в том числе испытание в Тихом океане термоядерного боезаряда. В Южной Корее полагали, что новое ядерное или ракетное испытание КНДР может провести по случаю годовщины основания Трудовой партии Кореи.