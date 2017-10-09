Макрон по приглашению Путина посетит ПМЭФ, узнал "Ъ"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Елисейский дворец принял предложение российских властей о приезде президента Франции Эммануэля Макрона на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге в мае следующего года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
Французская сторона, как отмечает "Ъ", приняла приглашение Путина, но пока воздерживается от объявления об этом. Как пояснил один из собеседников издания, такая позиция связана с тем, что Париж не хочет торопиться до президентских выборов в России.
Макрон призвал уважать Россию
Глава Пятой республики Эммануэль Макрон, жестко отзывавшийся о Кремле в ходе предвыборной кампании, постепенно меняет свою риторику. С июля 2017 года Франция все чаще призывает к учету политического веса России и ее интересов на Ближнем Востоке.
У Парижа и Москвы остаются разногласия по Украине, но есть и точки соприкосновения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Point в конце августа.
Политик подчеркнул, что есть вопросы, по которым позиции двух стран сходятся: урегулирование ситуации в Сирии и климатическая политика. "Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперед (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения", — подчеркнул французский лидер.
Диалог с Францией
"Мы продолжаем диалог с президентом Франции как по важным двусторонним, так и по актуальным международным и региональным вопросам. Мы заинтересованы в сохранении и развитии особой роли российско-французских отношений в европейских делах и мировой политике", — сказал Путин.