МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американский сенатор и глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил в интервью New York Times, что президент США Дональд Трампа своими угрозами другим государствам может поставить страну "на путь к Третьей мировой войне".
"Он беспокоит меня. Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация", — отметил Коркер.
Коркер также заявил, что Трамп неоднократно вредил дипломатическим усилиям США своими публикациями в Twitter. "Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров", — сообщил сенатор газете, однако конкретных примеров не привел.Twitter в воскресенье, заявив, что у сенатора "кишка тонка" для участия в выборах.
Кроме того, Трамп заявил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря и обвинил его в том, что он причастен к соглашению по иранской ядерной программе, против которой выступает американский президент.
В ответ на сообщения Трампа, Коркер заявил в Twitter, что сожалеет, что Белый дом превратился в "детский сад для взрослых".