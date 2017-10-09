МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американский сенатор и глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил в интервью New York Times, что президент США Дональд Трампа своими угрозами другим государствам может поставить страну "на путь к Третьей мировой войне".

По мнению сенатора, Трамп относится к своей должности в Белом доме, как к реалити-шоу.

"Он беспокоит меня. Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация", — отметил Коркер.

Коркер также заявил, что Трамп неоднократно вредил дипломатическим усилиям США своими публикациями в Twitter. "Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров", — сообщил сенатор газете, однако конкретных примеров не привел.

Ранее Боб Коркер объявил, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок на промежуточных выборах в 2018 году. Дональд Трамп прокомментировал решение Коркера в Twitter в воскресенье, заявив, что у сенатора "кишка тонка" для участия в выборах.

Кроме того, Трамп заявил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря и обвинил его в том, что он причастен к соглашению по иранской ядерной программе, против которой выступает американский президент.

В ответ на сообщения Трампа, Коркер заявил в Twitter, что сожалеет, что Белый дом превратился в "детский сад для взрослых".