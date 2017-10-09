Студентка из Амстердама сделала фотосессию с похотливыми прохожими

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ноа Янсма – 20-летняя студентка из Амстердама – организовала в Instagram проект, в рамках которого она фотографировалась с мужчинами, пристававшими к ней на улице, отпускавшими в ее адрес неприличные шутки и допускавшими сексистские высказывания. Об этом сообщает агентство Sputnik.
Вместо того чтобы проигнорировать домогательства, девушка просила у мужчин сделать с ней селфи. В подписях к некоторым фотографиям Ноа рассказывала, что именно говорил ей герой снимка.
Попавший в объектив мужчина поинтересовался "куда направляется красотка", и может ли он пойти вместе с ней.
Герой этой публикации отпускал в адрес девушки сексистские высказывания и интересовался, куда она направляется в полном одиночестве.
Мужчина за рулем автомобиля ехал за девушкой, восклицая "Секси!", и предлагал студентке сесть к нему в машину.
Своим проектом девушка пыталась обратить внимание общественности на поведение незнакомцев и привлечь внимание к проблеме объективации женщин.