Студентка из Амстердама сделала фотосессию с похотливыми прохожими

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ноа Янсма – 20-летняя студентка из Амстердама – организовала в Instagram проект, в рамках которого она фотографировалась с мужчинами, пристававшими к ней на улице, отпускавшими в ее адрес неприличные шутки и допускавшими сексистские высказывания. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Вместо того чтобы проигнорировать домогательства, девушка просила у мужчин сделать с ней селфи. В подписях к некоторым фотографиям Ноа рассказывала, что именно говорил ей герой снимка.

#dearcatcallers… after following me for straight 10 minutes "sexy girl Where you goin'?? Can I come with you?"… Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Авг 29 2017 в 6:33 PDT

Попавший в объектив мужчина поинтересовался "куда направляется красотка", и может ли он пойти вместе с ней.

"Ey sexy Chiquita! A donde vas sola?/Ey sexygirl, Where are you going alone?" #dearcatcallers Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 5 2017 в 4:05 PDT

Герой этой публикации отпускал в адрес девушки сексистские высказывания и интересовался, куда она направляется в полном одиночестве.

slowly following me 2 streets shouting "sexy!" and "wanna come in my car?" #dearcatcallers Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 13 2017 в 10:37 PDT

Мужчина за рулем автомобиля ехал за девушкой, восклицая "Секси!", и предлагал студентке сесть к нему в машину.

Своим проектом девушка пыталась обратить внимание общественности на поведение незнакомцев и привлечь внимание к проблеме объективации женщин.