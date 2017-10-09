Турция зеркально приостановила в США выдачу неиммиграционных виз

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. Соответствующая информация опубликована в Twitter дипломатической миссии.

Statement from the Turkish Mission to the U.S., October 8, 2017 pic.twitter.com/4i0BwInOCj — TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) 8 октября 2017 г.

​"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", — гласит сообщение.

Приостановка выдачи американских неиммиграционных виз

Посольство США в Анкаре ранее в воскресенье объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.

Statement from the U.S. Mission to Turkey pic.twitter.com/RjTU3BfSXZ — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 8 октября 2017 г.

​"Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции",- говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

С чего все началось

Суд в Турции в минувшую среду арестовал работника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, обвинив его в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает организатором попытки переворота в прошлом году.

Топузу, как передает агенство Anadolu, ссылаясь на правоохранительные органы, инкриминируется подрыв конституционного строя. В списке обвинений также фигурируют шпионская деятельность и попытка свергнуть турецкое правительство. Арестованного подозревают в связях с полицейскими и экс-прокурором Зекерией Озом, занимавшимися делом о коррупции в высших эшелонах власти в 2013 году.

Неудавшийся переворот

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. Власти обвинили в причастности к попытке переворота Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам проповедник осудил мятеж и заявил о своей непричастности.