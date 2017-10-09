Турция зеркально приостановила в США выдачу неиммиграционных виз

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. Соответствующая информация опубликована в Twitter дипломатической миссии.
Statement from the Turkish Mission to the U.S., October 8, 2017 pic.twitter.com/4i0BwInOCj— TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) 8 октября 2017 г.
"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", — гласит сообщение.
Приостановка выдачи американских неиммиграционных виз
Посольство США в Анкаре ранее в воскресенье объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.
Statement from the U.S. Mission to Turkey pic.twitter.com/RjTU3BfSXZ— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 8 октября 2017 г.
"Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции",- говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.
С чего все началось
Топузу, как передает агенство Anadolu, ссылаясь на правоохранительные органы, инкриминируется подрыв конституционного строя. В списке обвинений также фигурируют шпионская деятельность и попытка свергнуть турецкое правительство. Арестованного подозревают в связях с полицейскими и экс-прокурором Зекерией Озом, занимавшимися делом о коррупции в высших эшелонах власти в 2013 году.