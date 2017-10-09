Медведев призвал решать конфликты в Сирии, Йемене, Мали и Ливии диалогом

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вмешательство в дела Сирии, Ливии, Йемена и Мали недопустимо, конфликты там разрешатся только путем диалога, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У России с Алжиром близкие позиции и относительно того, что проживающие в любом регионе народы могут и должны сами определять свою дальнейшую судьбу. Самостоятельно решать внутренние проблемы. Делать это мирно, без насилия, путём диалога и опираясь на право. Здесь недопустимо какое-либо вмешательство извне. Только так можно преодолеть конфликты в Сирии, Ливии, Йемене, Мали. Только так можно избавить людей, которые там живут, от трагедий и войн. Дать им шанс на нормальную, спокойную, а главное, мирную жизнь", — сказал Медведев в интервью алжирскому информационному агентству APS

В понедельник началось северо-африканское турне Медведева. Визит в Алжир запланирован на 9-10 октября. Затем он посетит Марокко.