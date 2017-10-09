Медведев призвал все страны объединиться ради разгрома ИГ*

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Победа над терроризмом требует объединения всех государств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГИЛ* и прочих экстремистских группировок, которые, без преувеличения, бросили вызов человеческой цивилизации", — сказал Медведев в интервью алжирскому информационному агентству APS

По его словам, распространение терроризма – это действительно глобальный вызов. "Противостоять ему можно только вместе. Скоординировано, объединив все возможные силы. Опять же опираясь на международное право", — сказал российский премьер.

Он отметил, что Москва стремится к расширению сотрудничества с Алжиром и планирует дальше координировать позиции по региональным вопросам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.