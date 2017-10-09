Мадуро поблагодарил Трампа за свою известность

МЕХИКО, 9 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за постоянное упоминание своего имени, что делает Мадуро знаменитым.
В августе президент Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране. Он выразил надежду, что государства Евросоюза последуют примеру Вашингтона и тоже введут санкции против Каракаса.
"Дональд Трамп принял на себя обязанности главы венесуэльской оппозиции", – в шутку заявил Мадуро. При этом он отметил, что сейчас соглашение о начале переговоров властей с оппозицией достигнута на 95%, и на наступающей неделе должен стартовать диалог.