Турция приостановила выдачу неиммиграционных виз американским гражданам

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам, зеркально ответив на аналогичный шаг Вашингтона.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.

"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США ", — говорится в заявлении посольства Турции в США, опубликованном в Twitter.

Statement from the Turkish Mission to the U.S., October 8, 2017 pic.twitter.com/4i0BwInOCj — TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) 8 октября 2017 г.

В среду турецкий суд арестовал Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.