Израильский танк уничтожил наблюдательный пункт боевиков в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — РИА Новости. Израильский танк уничтожил наблюдательный пункт палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили военные.

Палестинский обстрел обошелся без пострадавших. О потерях от действий израильской армии информации пока не поступало.

"Поскольку ракетный обстрел угрожал израильским гражданам и представлял собой посягательство на израильский суверенитет, израильский танк атаковал и уничтожил наблюдательный пункт ХАМАС на юге сектора Газа", — сообщила армейская пресс-служба.

Ракетные обстрелы принято считать делом рук мелких группировок джихадистов, не подконтрольных властям анклава. Однако израильтяне возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории Газы на правящее там движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

"Армия считает ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, совершаемую против Израиля из сектора Газа", — заявили военные.