На Украине впервые пройдет сессия Парламентской ассамблеи НАТО

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Парламентская ассамблея (ПА) НАТО в 2020 году впервые пройдет на Украине, сообщила в воскресенье первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО, народного депутат Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО. Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение", — написала Геращенко.

В свою очередь сама Ирина Фриз, которая является председателем постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО сообщила на своей странице в Facebook, что постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины "на проведение весенней сессии ПА НАТО в Киеве".

По ее словам, "это не только проявление поддержки Украины ПА НАТО, это свидетельство нашего тесного сотрудничества".

Парламентская ассамблея НАТО — межпарламентская организация стран-членов НАТО, и собирается дважды в год.