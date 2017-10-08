В Италии арестовали брата марсельского террориста

РИМ, 8 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция арестовала брата тунисца Ахмеда Ханаши, предположительно напавшего с ножом на прохожих на вокзале в Марселе, сообщает в воскресенье газета La Repubblica.

Арест был произведен в городе Феррара по ордеру французских следственных органов. Анис Ханаши обвиняется в "участии в террористической организации" и пособничестве своему брату в совершении нападения.

Третий брат предполагаемого террориста, как отмечает издание, находится за рубежом и, по данным тунисских правоохранителей, в прошлом мог быть участником джихадистских ячеек.

Ранее прокуратура Рима открыла следственное дело по статье о причастности к террористической деятельности в связи с нападением на прохожих 1 октября на железнодорожном вокзале в Марселе 30-летнего выходца из Туниса.

В рамках расследования данного дела планируется выяснить, с кем контактировал на территории Италии преступник, ликвидированный французскими правоохранительными органами. Ему удалось смертельно ранить двух молодых женщин.

Как выяснилось, человек, совершивший двойное убийство в Марселе, в течение длительного времени проживал в столичной области Лацио и был женат на гражданке Италии. Когда же в 2014 году их брак распался, тунисец решил перебраться во Францию.

По информации местных СМИ, Ахмед Ханаши прибыл на Апеннины еще в 2006 году и имел дело с правоохранительными органами Италии в связи с нелегальной торговлей наркотиками.

Аналогичные обвинения предъявлялись и его бывшей жене, с которой он прожил три года. Попытки правоохранителей побеседовать теперь с этой женщиной не увенчались успехом: ее родственники заявили, что она в настоящее время находится в Северной Африке.

Судя по всему, итальянские следователи придерживаются версии, согласно которой тунисец был "радикализован" уже во время проживания во Франции.