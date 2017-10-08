Во Франции задержали россиянина, предложившего 40 евро дорожным инспекторам

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дорожные полицейские во Франции задержали россиянина, предложившего им отпустить его за взятку, сообщает издание Ouest France.

Инцидент произошел в Нанте в ночь с субботы на воскресенье. Автомобилист из России, остановленный двумя полицейскими за нарушение правил, заявил им, что знает способ "выйти из положения" и предложил им по 20 евро, чтобы те "закрыли глаза" на его проступок.

Действия незадачливого водителя, однако, лишь усугубили его положение: правоохранители препроводили его в полицейский комиссариат, где он был заключен под стражу по подозрению в даче взятки. Имя нарушителя не называется.