В Израиле убийство гражданина страны признали терактом

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — РИА Новости. Израильская спецслужба назвала терактом недавнее убийство гражданина еврейского государства и сообщила о задержании двух подозреваемых палестинцев.

Тело 70-летнего Реувена Шмерлинга было найдено в минувшую среду на принадлежавшем ему складе в арабо-израильском городе Кафр-Касеме.

"Свидетельства, собранные Общей службой безопасности (ШАБАК), указывают на то, что это был теракт на националистической почве", — сообщила спецслужба, которая занимается борьбой с терроризмом.

По подозрению в убийстве Шмерлинга, который жил в еврейском поселении Элькана, израильские силовики задержали двух палестинцев с Западного берега реки Иордан. Аресты, по данным ШАБАК, были произведены в четверг, на следующий день после обнаружения тела.

Имена задержанных и прочие детали следствия запрещены к разглашению.