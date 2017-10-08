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Для транша от МВФ: Порошенко подписал закон о пенсионной реформе

21:2008.10.2017
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© Фото : пресс-службы президента УкраиныПетр Порошенко во время подписания законопроектов по пенсионной реформе. 8 октября 2017Петр Порошенко во время подписания законопроектов по пенсионной реформе. 8 октября 2017
© Фото : пресс-службы президента Украины

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко одобрил закон о пенсионной реформе на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительства страны Владимир Гройсман.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии", — написал украинский премьер.

Закон о пенсионной реформе, принятие которого было одним из условий выделения Украине нового транша от МВФ, был одобрен Верховной радой 3 октября. За него проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Суть реформы

Закон о пенсионной реформе не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако поднимает планку минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года на 10 лет — с 15 до 25. В дальнейшем предусмотрено его ежегодное повышение. Нехватку страхового стажа украинцы смогут компенсировать, делая взносы в Пенсионный фонд.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : пресс-службы президента Украины
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Закон ликвидирует спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и научных работников, оставив их лишь у военных. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий для сокращения числа пенсионеров. Пенсии также будут ежегодно автоматически индексироваться.

В настоящее время минимальная пенсия на Украине составляет 1373 гривны (около 51 доллара). С октября предусматривается повышение пенсий для девяти из 12 миллионов украинских пенсионеров. Для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен (7,5 доллара), для 1,2 миллиона пенсионеров — от 200 до 500 гривен (7,5-18,5 доллара), для 1,9 миллиона — от 500 до 1 тысячи гривен (18,5-37 долларов) и для 1,1 миллиона — более тысячи гривен.

На Украине на данный момент действует солидарная система начисления пенсий. Первый этап пенсионной реформы, главным элементом которой стало постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет, начался еще в 2011 году.

Критика закона

Президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании в Верховной раде Украины, посвященном 20-й годовщине Конституции Украины
© РИА Новости / Стрингер
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В ходе голосования в Верховной раде несколько оппозиционных фракций не поддержали правительственный проект реформы. Оппозиционеры считают, что изменения нацелены на фактическое увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий. Они также отмечали, что ликвидировать дефицит Пенсионного фонда необходимо за счет его наполнения, а не сокращения числа пенсионеров.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью RT подверг новый закон критике. По его словам, каждый пункт документа снижает шансы украинцев на получение нормальной пенсии. "Преследует эта реформа одну цель — вытащить из МВФ очередной транш, который, кстати, будет либо разворован, либо использован на возврат кредитов самому МВФ", — заявил он.

Реформы для МВФ

В МВФ заявляли, что проведение пенсионной реформы — одно из ключевых условий выделения Киеву новых траншей от организации. Фонд обращался к украинскому правительству с просьбой о доработке законопроекта.

Как заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, пенсионные расходы на Украине составляют около одиннадцати процентов, что очень много по международным стандартам. Она призвала украинские власти провести реформу так, чтобы достичь уверенности, что достойные пенсии получат не только сегодняшние, но и будущие пенсионеры.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Кроме того, в МВФ ранее отмечали, что еще одним условием для получения Киевом транша является проведение земельной реформы, которой препятствует мораторий на продажу сельхозземель.

МВФ разработал четырехлетнюю программу выделения помощи Киеву в размере 17,5 миллиарда долларов. Первый транш был перечислен Украине в марте 2015 года. Тогда сумма составила пять миллиардов долларов. В августе того же года Киев получил еще один транш в размере 1,7 миллиарда долларов.

В сентябре 2016 года Украине перевели третий транш на сумму в миллиард долларов. В 2017 году Киев также уже получил транш на такую же сумму. Киев рассчитывает на пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы.

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