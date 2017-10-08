Дубай хочет ввести в аэропортах полностью автоматизированный погранконтроль

ДУБАЙ, 8 окт — РИА Новости. Дубай намерен в ближайшие годы перевести пограничный контроль в аэропортах в полностью автоматизированный режим, сообщает издание Arabian Business.

В одном из терминалов международного аэропорта Дубая уже работают "умные ворота" (smart gates), которые упрощают и ускоряют пограничный контроль.

По словам замглавы дирекции по вопросам резидентства и делам иностранцев Убейда бен Сурура аль-Хамири, город-эмират стремится к "100%-й виртуальной границе, без человеческого присутствия".

Он отметил, что загруженность двух аэропортов Дубая к 2020 году достигнет 124 миллионов пассажиров, именно поэтому быстрый контроль на границе является приоритетом. При этом, по словам чиновника, необходимо сохранить баланс между "безопасностью, скоростью и качеством сервиса, что превосходит обычную процедуру паспортного контроля".

Как заявил аль-Хамири, работа "умных ворот" уже позволила сократить время ожидания пассажиров в очереди. Такие "ворота" планируется установить и в других терминалах аэропортов Дубая.

​