Дубай хочет ввести в аэропортах полностью автоматизированный погранконтроль

ДУБАЙ, 8 окт — РИА Новости. Дубай намерен в ближайшие годы перевести пограничный контроль в аэропортах в полностью автоматизированный режим, сообщает издание Arabian Business.
По словам замглавы дирекции по вопросам резидентства и делам иностранцев Убейда бен Сурура аль-Хамири, город-эмират стремится к "100%-й виртуальной границе, без человеческого присутствия".
Он отметил, что загруженность двух аэропортов Дубая к 2020 году достигнет 124 миллионов пассажиров, именно поэтому быстрый контроль на границе является приоритетом. При этом, по словам чиновника, необходимо сохранить баланс между "безопасностью, скоростью и качеством сервиса, что превосходит обычную процедуру паспортного контроля".
Как заявил аль-Хамири, работа "умных ворот" уже позволила сократить время ожидания пассажиров в очереди. Такие "ворота" планируется установить и в других терминалах аэропортов Дубая.
Dubai wants '100% virtual border' at airports https://t.co/kSFDgI50Ml— ArabianBusiness.com (@ArabianBusiness) 8 октября 2017 г.