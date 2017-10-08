Обстрелы украинских силовиков уже неделю мешают ремонту водовода в Донбассе

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Ремонтные бригады с начала месяца не могут приступить к восстановлению поврежденного Южнодонбасского водовода из за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"Ремонтная бригада коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" со 2 октября из-за непрекращающихся обстрелов не может приступить к восстановлению повреждений 1-й и 2-й нити магистральных водоводов Д-1400 Южнодонбасского водовода, находящихся на участке между трассой "Донецк-Горловка" и промзоной Авдеевки", — сказал представитель ДНР в СЦКК.