При обстреле украинскими силовиками окраин Горловки погиб местный житель

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (93)

ДОНЕЦК 8 окт — РИА Новости. Один мирный житель погиб, пять домов повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) населенного пункта Зайцево на окраине города Горловка, сообщил в воскресенье на своей странице в сети Facebook и.о. главы городской администрации Иван Приходько.

"Карбышева, 53. Погиб мужчина Дегай Виктор. 47 лет. Трое детей остались сиротами. Еще пять домов разбито", — написал Приходько.

Как сообщили в оперативном командовании ДНР (самопровозглашенная Донецкая народная республика), обстрел велся с позиций 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Силовики использовали вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.