Трамп распорядился оказать Алабаме, пострадавшему от урагана "Нэйт"

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился оказать помощь штату Алабама, пострадавшему от урагана "Нэйт", сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно распоряжению, федеральное правительство США профинансирует 75% работ по ликвидации последствий стихии и всех усилий по оказанию помощи пострадавшим районам, начиная с 6 октября. Координация всех действий поручена Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

Ураган, который ранее унес жизни более 20 человек в Центральной Америке, обрушился на побережье США в Мексиканском заливе в минувшую субботу. Вскоре он ослаб до тропического шторма, а затем до тропической депрессии.

Алабама оказалась в числе пострадавших штатов. Так, в Алабаме и Миссисипи без электроснабжения из-за непогоды остались около 100 тысяч человек. Информация о пострадавших не поступала.