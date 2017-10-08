МИД предупредил США о возможном ответе на ограничение работы российских СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Москва может ответить аналогичными мерами на притеснение российских СМИ в США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала НТВ, комментируя ситуацию с телеканалом RT.

"Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США", — сказала она.

По ее словам, в российском законе о СМИ, принятом в 1991 году, прописано, что "в случае, если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации".

"И такое же положение заложено в статье правил аккредитации инкорров. Соответственно, все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, и вообще в принципе журналистов RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских СМИ на территории Российской Федерации", — пояснила Захарова.

Нарушение принципов свободы слова

В четверг, выступая в Совете Федерации на заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела, Мария Захарова также заявила, что, ограничивая деятельность RT, США нарушают свое законодательство и принципы свободы слова.

По словам Захаровой, "это не только те принципы свободы слова, которые декларируются США, нарушены, это те самые принципы, которые США активно экспортируют, это основа основ американской внешней политики".

"Против российского средства массовой информации применяются ограничительные меры политического и фискального характера", — отметила официальный представитель МИД.

Возможный уход с рынка США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также отметила, что ограничение работы RT незаконно и нарушает принципы свободы слова. Она заявила, что из-за давления со стороны США телеканал может прекратить вещание в стране.

"При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ. Чего бы мне не хотелось, потому что я журналист", — сказала главред RT.

Симоньян добавила, что американские власти делают все для того, чтобы RT прекратил вещание в США.

"Что они предпринимают по отношению к нам — фактически они нас выживают из страны, они нас ставят сейчас в такие условия, в которых мы работать не сможем. Вот она, хваленая свобода слова. Почему они это делают? Потому что, как им представляется, мы показывали другую точку зрения, и это повлияло на их выборы", — рассказала Симоньян.

Ограничительные меры против RT

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту.

Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Во вторник агентство Блумберг сообщило, что корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который продает рекламодателям — Google Preferred. По данным Блумберг, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а "следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала Russia Today и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.