Азаров прокомментировал подписанный Порошенко закон о пенсионной реформе

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Закон о пенсионной реформе, подписанный Петром Порошенко, направлен на то, чтобы сократить число получающих пенсию, заявил в интервью телеканалу RT экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, цель реформы состоит в уменьшении затрат Пенсионного фонда, дефицит в котором уже достигает 50%, поэтому каждый пункт документа снижает шансы украинцев на получение достойной пенсии. "Преследует эта реформа одну цель — вытащить из МВФ очередной транш, который, кстати, будет либо разворован, либо использован на возврат кредитов самому МВФ", — сказал Азаров.

Он отметил, что выдача МВФ траншей Украине противоречит уставу этой организации, так как в нем запрещено кредитовать страны, которые ведут военные действия или не обслуживают свои внешние долги. "Тем не менее киевскому режиму, который управляется американцами, кредиты выдаются, чтобы он окончательно не развалился", — подчеркнул Азаров.

В воскресенье президент Украины подписал закон о пенсионной реформе, одобренный Верховной радой 3 октября. Его принятие было одним из требований для получения очередного транша от МВФ.