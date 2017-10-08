СМИ узнали, кем Трамп может заменить Тиллерсона

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, если Рекс Тиллерсон, занимающий сейчас эту должность, уйдет из администрации, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В среду телеканал NBC сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса. Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что "остается привержен президенту", а Трамп обвинил телеканал в распространении заведомо ложных сведений и потребовал извинений.

Информацию о возможном увольнении Тиллерсона в конце августа уже публиковала газета The Washington Post. По данным издания, президент недоволен работой госсекретаря. Газета отметила, что Тиллерсон вступал в противоречие с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы". В госдепе эти слухи опровергли.