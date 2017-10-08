СМИ узнали, кем Трамп может заменить Тиллерсона

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, если Рекс Тиллерсон, занимающий сейчас эту должность, уйдет из администрации, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Информацию о возможном увольнении Тиллерсона в конце августа уже публиковала газета The Washington Post. По данным издания, президент недоволен работой госсекретаря. Газета отметила, что Тиллерсон вступал в противоречие с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы". В госдепе эти слухи опровергли.