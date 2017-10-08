Разбившийся в Латвии вертолет зацепился за провода ЛЭП

РИГА, 8 окт — РИА Новости. Гражданский вертолет, потерпевший крушение в Латвии в воскресенье, задел провода линии электропередачи (ЛЭП), сообщил журналистам директор Агентства гражданской авиации (АГА) страны Марис Городцов.

"По данным, которые мы получили, вертолет зацепил электропровода", — сказал Городцов на брифинге.

В Грамздской волости Латвии, где произошло крушение, был зарегистрирован обрыв 20-киловольтной линии, вызванный тем, что за нее зацепился вертолет.

Городцов подтвердил, что потерпевший аварию вертолет — четырехместный "Robinson R44" 2006 года постройки, зарегистрирован в Латвии 7 февраля 2014 года под национальным регистрационным знаком YL-HBH.

Как сообщалось ранее, вертолет потерпел крушение во время ралли "Лиепая" в Грамздской волости Приекульского края. В результате авиапроисшествия один человек погиб, трое пострадали.