МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Спецподразделение полиции Квинсленда (Австралия) по борьбе с педофилией Argos год администрировало один из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией. Об этом узнали журналисты норвежского издания VG.

В ходе расследования выяснилось, что полицейские тайно управляли сайтом Childs Play в "даркнете" (закрытая сеть, доступ к страницам которой можно получить только с помощью анонинимайзеров — прим.ред.). В 2016 году "аргос" вычислил руководителя сайта Бенжамина Фолкнера, которого в то время арестовали в США за изнасилование четырехлетней девочки. Полицейские получили доступ к сайту и администрировали его до сентября 2017 года, когда портал был закрыт.

Для того, чтобы пользователи не заметили "подмены", полицейские продолжили традицию Фолкнера, который раз в месяц писал на форуме обращение. Сотрудники "аргос" писали от его имени и выкладывали фотографии насилия над детьми.

"Это было очень трудно для "аргос", но я на сто процентов поддерживаю это решение, потому что полицейские не создавали контент сами, а использовали уже существовавшие снимки. Все это делалось для того, чтобы добраться до преступников. Это война, и нам нужно было в нее вступить", — заявила Хетти Джонсон, глава организации по защите детей Bravehearts.

Всего на сайте были зарегистрированы около ста миллионов человек. Активных пользователей было около 4 тысяч, из них не менее ста человек занимались производством контента.