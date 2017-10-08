Погибший в результате крушения вертолета в Латвии был пилотом

РИГА, 8 окт — РИА Новости. Погибший в результате крушения гражданского вертолета в Латвии в воскресенье, по предварительной информации, был его пилотом, сообщает в воскресенье пресс-служба госполиции Латвии.

"Согласно предварительной информации, погибший был пилотом вертолета", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета в районе населенного пункта Приекуле в Латвией в воскресенье погиб один человек, еще трое получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, вертолет упал на вспаханное поле примерно в 10-20 метрах от автодороги. Его корпус после падения сильно покорежен. Судя по фотоснимкам, сделанным на месте происшествия, это мог быть четырехместный вертолет Robinson R44. Марку вертолета оперативные службы пока не называют.