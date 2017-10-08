Загруженность самолетов Emirates снизилась из-за запрета США на электронику

ДУБАЙ, 8 окт — РИА Новости. Запрет США на провоз электронных устройств в салонах самолетов в этом году привел к уменьшению загруженности самолетов авиакомпании Emirates на 15-18%, заявил президент компании Тим Кларк.

При этом, Кларк отметил, что компания могла потерять и до 50% загруженности.

"Мы нашли решение, как использовать электронику на борту, а также разрешили пассажирам пользоваться устройствами вплоть до посадки", — цитирует слова Кларка издание Arabian Business.

Запрет на провоз крупной электроники в салоне был введен на рейсах в США в марте и коснулся десяти аэропортов, в том числе в Дубае. Запрет был снят в июле в связи с выполнением аэропортами новых инструкций по безопасности, согласно требованиям США.