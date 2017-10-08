Организаторы назвали число участников акции за единство Испании в Барселоне

МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Около 950 тысяч человек, по оценкам организаторов, принимают участие в митинге сторонников единства Испании в Барселоне.

Такую цифру привел на митинге заместитель председателя ассоциации "Каталонское гражданское общество" Алекс Рамос. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал 24 Horas

Митинг в Барселоне проходит под лозунгом "Хватит! Вернемся к здравому смыслу!".

"Уже давно национализм провоцирует хаос в Каталонии. Мы здесь собрались, чтобы остановить это", — заявил, выступая с трибуны, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса.

Организатором акции выступила ассоциация "Каталонское гражданское общество", которую поддержали еще около 50 различных организаций, а также некоторых политические партии – правая Народная партия, центристская партия "Граждане". Кроме того, в митинге участвуют некоторые представители Каталонской соцпартии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Акция протеста против проведенного референдума о независимости в Барселоне

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло". Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором председатель женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство. Официально этого пункта в повестке дня пока нет.