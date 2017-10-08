Премьер Косово Харадинай открыл первую неделю секс-меньшинств в регионе

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний премьер непризнанного государства Рамуш Харадинай лично открыл первую в истории самопровозглашенной республики неделю секс-меньшинств, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Мероприятие продолжительностью в неделю под слоганом "Во имя любви" открылось в субботу, а его кульминацией станет гей-парад 10 октября.

Факт проведения такого мероприятия в Приштине вызвал заметный резонанс в СМИ региона, которые обратили внимание на "беспрецедентную гибкость" ветерана ОАК Харадиная, которого оппоненты традиционно обвиняют в военных преступлениях, коррупции, связях с организованной преступностью и личной жестокости.

"Организация первого гей-парада доказала гражданскую, общественную и институциональную храбрость приштинских властей. Мы будем уважать права и свободы всех без различия. Косово готово соблюдать права косовского ЛГБТ-сообщества", — цитирует телеканал слова премьера непризнанного государства.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.