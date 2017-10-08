В ДНР сообщили о переброске инструкторов НАТО к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Украинские силовики перебросили снайперские группы под руководством инструкторов НАТО в район линии соприкосновения в Донбассе, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Командование 28-й отдельной механизированной бригады продолжает проведение учебно-боевых мероприятий по подготовке снайперских пар под руководством инструкторов США на полигоне Великоанадольский и дальнейшее задействование их для проведения провокационных обстрелов населенных пунктов республики. По данным нашей разведки, в район Докучаевска (контролируемый ДНР город, в нескольких километрах к югу от Донецка — ред.) прибыло шесть снайперских групп… для выполнения задач под руководством инструкторов НАТО", — сказал Басурин.

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