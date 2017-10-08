Украинские силовики за сутки выпустили более 90 мин и снарядов по ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (92)

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 90 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 11 населенных пунктов выпущено десять танковых снарядов, семь мин калибром 120 миллиметров и 59 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении противник выпустил 17 мин калибром 82 миллиметра, также применялись различные виды гранатометов и стрелкового оружия по прилегающим районам населенных пунктов Ленинское и Коминтерново

Басурин добавил, что обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов различного типа подверглись также населенные пункты на окраине Горловки.