В Киеве облили краской приемную депутата Верховной Рады

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Приемную одного из депутатов Верховной Рады облили краской в Киеве, полиция завела дело по статье "хулиганство", сообщают киевские правоохранители.

"В дежурную часть Днепровского района поступило сообщение о том, что неизвестный повредил здание приемной народного депутата Украины. Неизвестный облил краской стены здания", — говорится в сообщении полиции Киева.

Следственно-оперативная группа задокументировала произошедшее. Сейчас идет розыск подозреваемого. Фамилия депутата, которому принадлежит приемная, не уточняется.

Как сообщает полиция, по факту инцидента следственный отдел Днепровского управления полиции открыл уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит ограничение свободы до пяти лет.

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