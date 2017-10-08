В очереди на границе Белоруссии с Литвой скопились 900 грузовиков

МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Более 900 грузовых автомобилей ожидают выезда из Белоруссии на границе с Литвой из-за проблем на литовских пунктах пропуска, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
По данным белорусских пограничников на 14.00 (совпадает с мск) воскресенья, на выезде из Белоруссии в Литву в очереди в пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 300 большегрузных автомобилей, "Бенякони" — 252, "Привалка" — 203, "Котловка" — 160.
На фоне затруднений при пересечении границы на популярном литовском направлении очереди образовались и на выезде из Белоруссии в Латвию: в пункте пропуска "Григоровщина" стоят 140 грузовиков, "Урбаны" — 260.
Кроме того, очереди на выезд из Белоруссии образовались и в пунктах пропуска на границе с Польшей: 120 грузовиков стоят на выезде в белорусском пункте пропуска " Брузги" и 68 — "Берестовице".