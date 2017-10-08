В очереди на границе Белоруссии с Литвой скопились 900 грузовиков

Грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони. Архивное фото

Грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони. Архивное фото

МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Более 900 грузовых автомобилей ожидают выезда из Белоруссии на границе с Литвой из-за проблем на литовских пунктах пропуска, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Ранее в ведомстве предупреждали, что 7 и 8 октября таможенная служба Литвы ведет работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. Отмечалось, что наладка программных продуктов продлится, предварительно, минимум до середины 8 октября. В субботу Государственный пограничный комитет Белоруссии отмечал, что наладка программных продуктов в литовских пунктах пропуска привела к образованию очередей.

По данным белорусских пограничников на 14.00 (совпадает с мск) воскресенья, на выезде из Белоруссии в Литву в очереди в пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 300 большегрузных автомобилей, "Бенякони" — 252, "Привалка" — 203, "Котловка" — 160.

На фоне затруднений при пересечении границы на популярном литовском направлении очереди образовались и на выезде из Белоруссии в Латвию: в пункте пропуска "Григоровщина" стоят 140 грузовиков, "Урбаны" — 260.

Кроме того, очереди на выезд из Белоруссии образовались и в пунктах пропуска на границе с Польшей: 120 грузовиков стоят на выезде в белорусском пункте пропуска " Брузги" и 68 — "Берестовице".