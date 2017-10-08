В Египте 13 боевиков радикальной группировки приговорили к смертной казни

КАИР, 8 окт — РИА Новости. Уголовный суд Каира в воскресенье вынес смертный приговор в отношении 13 боевиков террористической группировки "Агнад Миср", причастной ко многим нападениям на силовиков в египетской столице, сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

Вердикт суда, как и все смертные приговоры в Египте, направлен на рассмотрение верховного муфтия страны.

Ожидается, что окончательный приговор будет вынесен 7 декабря.

Радикальная террористическая группировка "Агнад Миср" ("Солдаты Египта") ответственна за ряд громких терактов, произошедших в Каире вслед за свержением экс-президента страны Мухаммеда Мурси.

Боевики группировки причастны к подрыву самодельного взрывного устройства возле здания МИД Египта, взрыве фугаса в районе президентского дворца "Аль-Иттихадия" в Каире, взрыве бомбы рядом с Каирским университетом. Все эти нападения, в которых пострадали десятки силовиков, произошли в 2014 году.

Согласно данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2016 году в Египте казнили не менее 44 человек, по этому показателю страна заняла шестое место в мире после Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и Пакистана.