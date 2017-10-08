Полиция освободила водителя, наехавшего на пешеходов на западе Лондоне

ДТП с наездом на пешеходов в Лондоне. 7 октября 2017

ДТП с наездом на пешеходов в Лондоне. 7 октября 2017

ЛОНДОН, 8 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона выпустила 47-летнего водителя, наехавшего на пешеходов в субботу в районе Южный Кенсингтон, оставив его под следствием, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

"Сегодня утром, в воскресенье, 8 октября, он был отпущен из-под стражи, расследование продолжается", — отметили в полиции.

Также в сообщении отмечается, что большинство из 11 пострадавших в результате ДТП, покинули больницу, их жизнь и здоровье находятся вне опасности. Полиция продолжает собирать данные об инциденте и расследовать ДТП.

В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких человек. В результате инцидента пострадали 11 человек. Полиция заявила, что происшествие не было терактом.