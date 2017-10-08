В США из-за урагана "Нэйт" без света остались более 100 тысяч человек

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Более 100 тысяч человек остались без света в американских штатах Миссисипи и Алабама из-за урагана "Нэйт", который в воскресенье ослаб до тропического шторма, сообщает телеканал ABC News.

Как сообщила энергетическая компания Alabama Power‏, 59 тысяч ее клиентов в штате Алабама остаются без света. Специалисты продолжают работать над возобновлением подачи электричества в дома.

В воскресенье Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган "Нэйт" вновь стал тропическим штормом. По данным метеорологов, скорость ветра достигает 110 километров в час. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 37 километров в час.

Ранее в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи. "Нэйт" уже заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе.

Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек.