Модель Calvin Klein помог задержать водителя, наехавшего на людей в Лондоне

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Британский манекенщик и модель Оливер Чешир, который был лицом американского бренда Calvin Klein, заявил, что помог задержать мужчину, наехавшего на автомобиле на людей в Лондоне, в результате чего пострадали 11 человек.

"Спасибо всем за сообщения. Я в порядке. Спасибо людям, которые помогли мне удержать его, и быстро прибывшей полиции", — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter

В интервью изданию Daily Mail Чешир рассказал, что находился в своем автомобиле рядом с местом происшествия. "Я вылез из машины и схватил его, мы втроем схватили его, кто-то позвонил в полицию", — сказал он.

© AP Photo / Joel Ryan Модель Оливер Чешир © AP Photo / Joel Ryan Модель Оливер Чешир

В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких человек. По данным службы скорой помощи британской столицы, в результате инцидента пострадали 11 человек. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы. Полиция заявила, что происшествие не было терактом.

Помимо Calvin Klein Чешир работал с такими известными брендами, как Dolce & Gabbana, Missoni, Vivienne Westwood, Versace и Hugo Boss.