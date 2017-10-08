В Барселоне проходит многотысячный митинг в защиту единства Испании

МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Тысячи людей собрались в центре Барселоны, чтобы выступить против провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии от Испании и поддержать единство страны.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Акция протеста против проведенного референдума о независимости в Барселоне

Море флагов Испании, Каталонии и ЕС буквально накрыло площадь Уркинаона, откуда люди маршем направляются по центральным улицам до проспекта Маркиза Аргентера. Там нобелевский лауреат по литературе писатель Марио Варгас Льоса и бывший председатель Европейского парламента Жозеп Боррель зачитают манифест.

Митинг проходит под лозунгом "Хватит! Вернемся к здравому смыслу!" Организаторы акции призывали не использовать лозунги, "которые не соответствуют демократическим принципам".

"Пучдемона (Карлес Пучдемон – глава женералитета — ред.) – в тюрьму!", "Я испанец!", "Да здравствует Испания! Да здравствует Каталония!" — скандируют собравшиеся.

"Единство Испании не выносится на голосование. О нем не ведут переговоры. Его защищают", — написано на испанском флаге, который держат в руках двое митингующих.

Организатором акции выступила ассоциация "Каталонское гражданское общество", которую поддержали еще около 50 различных организаций, а также некоторые политические партии – правая Народная партия, центристская партия "Граждане". Кроме того, в митинге участвуют некоторые представители Каталонской соцпартии.

"Сегодня мы положим конец движению за независимость. Мы не бросим ни одного каталонца. Каталонцы, вместе с другими испанцами, будут продолжать строить великую страну", — заявила министр здравоохранения Испании Долорс Монтсеррат, единственная каталонка в правом правительстве Мариано Рахоя.

© AP Photo / Francisco Seco Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017 © AP Photo / Francisco Seco Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017

Секретарь организации Каталонской соцпартии Сальвадор Ильа (Salvador Illa) призвал к "уважению правового государства" и к "диалогу", а также "заключению нового договора между Каталонией и Испанией".

"Молчаливое большинство проснулось. Да здравствует Каталония и да здравствует Испания", — написал в Twitter глава фракции Народной партии в парламенте Каталонии Хавьер Гарсия Альбиоль, который также присутствует на митинге.

🇪🇸 La mayoría silenciosa ha despertado. ¡Viva Catalunya y viva España! #RecuperemElSeny pic.twitter.com/jpHwWhjUU2 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 8 октября 2017 г.

Группа митингующих собралась перед комиссариатом каталонской полиции Mossos d"Esquadra, которую многие в Испании обвиняют в предательстве и невыполнении распоряжений суда и прокуратуры – они должны были воспрепятствовать открытию избирательных участков, но этого не сделали.

"Вон Моссос! Да здравствует Гражданская Гвардия!" — кричат митингующие.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон.

За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

© AP Photo / Francisco Seco Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017 © AP Photo / Francisco Seco Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017

Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором председатель женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума.