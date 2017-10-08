Участник международного марафона в Киеве умер во время забега

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Мужчина, который принимал участие в международном марафоне в Киеве, скончался во время забега, сообщается на сайте украинского espreso.tv.

"Как стало известно, во время марафона по улице Лаврской мужчине стало плохо. Медики, прибывшие на место, не смогли его спасти", — говорится в сообщении. По данным издания, погибший мужчина был 1963 года рождения.

В свою очередь информагентство УНН сообщает со ссылкой на данные полиции, что скончавшийся проживал в Тернопольской области. "Приехал в Киев бегать на марафоне… Умер внезапно", — сообщили в полиции.

В воскресенье в Киеве стартовал восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon, в котором принимают участие представители 55 стран мира, дистанция главного забега – 42,195 км.