Сестра Ким Чен Ына стала кандидатом в члены политбюро ЦК Трудовой партии

ТОКИО, 8 окт — РИА Новости. Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель завотделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон продвинулась по партийной лестнице и стала кандидатом в члены политбюро, говорится в опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) итогах пленума ТПК.
Кадровые перестановки в руководстве ТПК были произведены на пленуме в преддверии отмечаемой 10 октября годовщины основания партии, сам пленум ЦК Трудовой партии Кореи состоялся 7 октября.
Как сообщалось ранее, Ким Ё Чжон была включена в ЦК партии в мае 2016 года, а в 2014 году была избрана депутатом Верховного народного собрания — однопалатного парламента КНДР.
По данным СМИ Южной Кореи, в настоящее время Ким Ё Чжон 30 лет, школьное образование она получила в Швейцарии, как и ее брат Ким Чен Ын, который унаследовал власть в стране после кончины его отца Ким Чен Ира в 2011 году. В свою очередь Ким Чен Ир занял место своего отца Ким Ир Сена после его смерти в 1994 году.
Согласно сложившейся традиции в Северной Корее, все высшие полномочия в стране передаются по наследству из соображений, что сын не откажется от заветов отца, и последовательность курса будет сохранена.
Пленум также ввел в состав центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 67-летнего заместителя председателя ТПК Цой Рён Хэ, которого считают одним из ближайших людей Ким Чен Ына.
В состав ЦК партии введены Хон Йон Чхиль, заместитель заведующего отделом по вопросам оборонной промышленности, которого считают одним из ключевых участников разработки ядерных вооружений в КНДР, а также руководительница музыкального ансамбля "Моранбон" Хён Сон Воль. Этот ансамбль исполняет песни пропагандистского содержания, прославляя курс партии и ядерно-ракетные программы Пхеньяна.
Название этой серии снимков - "Звезда и магнолия" - включает в себя два символа, важных для любого гражданина Северной Кореи. Звезда, изображенная на флаге и гербе КНДР, символизирует светлое будущее корейского народа, борющегося за строительство процветающего социалистического государства, за свершение революционного дела чучхе. Магнолия считается национальным цветком КНДР. Ее изображение красуется на ордене Ким Ир Сена - высшей награды страны, а также на знаменитом северокорейском Монументе идей чучхе.
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