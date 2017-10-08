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Сестра Ким Чен Ына стала кандидатом в члены политбюро ЦК Трудовой партии

13:3808.10.2017
01400
© РИА Новости / Дмитрий Ракин Съезд Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. Архивное фотоСъезд Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Ракин

ТОКИО, 8 окт — РИА Новости. Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель завотделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон продвинулась по партийной лестнице и стала кандидатом в члены политбюро, говорится в опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) итогах пленума ТПК.

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© REUTERS / Aaron P. Bernstein
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Кадровые перестановки в руководстве ТПК были произведены на пленуме в преддверии отмечаемой 10 октября годовщины основания партии, сам пленум ЦК Трудовой партии Кореи состоялся 7 октября.

Как сообщалось ранее, Ким Ё Чжон была включена в ЦК партии в мае 2016 года, а в 2014 году была избрана депутатом Верховного народного собрания — однопалатного парламента КНДР.

По данным СМИ Южной Кореи, в настоящее время Ким Ё Чжон 30 лет, школьное образование она получила в Швейцарии, как и ее брат Ким Чен Ын, который унаследовал власть в стране после кончины его отца Ким Чен Ира в 2011 году. В свою очередь Ким Чен Ир занял место своего отца Ким Ир Сена после его смерти в 1994 году.

Ким Чен Нам. Архивное фото
© AFP 2017 / JoongAng Sunday
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Согласно сложившейся традиции в Северной Корее, все высшие полномочия в стране передаются по наследству из соображений, что сын не откажется от заветов отца, и последовательность курса будет сохранена.

Пленум также ввел в состав центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 67-летнего заместителя председателя ТПК Цой Рён Хэ, которого считают одним из ближайших людей Ким Чен Ына.

В состав ЦК партии введены Хон Йон Чхиль, заместитель заведующего отделом по вопросам оборонной промышленности, которого считают одним из ключевых участников разработки ядерных вооружений в КНДР, а также руководительница музыкального ансамбля "Моранбон" Хён Сон Воль. Этот ансамбль исполняет песни пропагандистского содержания, прославляя курс партии и ядерно-ракетные программы Пхеньяна.

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНазвание этой серии снимков - "Звезда и магнолия" - включает в себя два символа, важных для любого гражданина Северной Кореи. Звезда, изображенная на флаге и гербе КНДР, символизирует светлое будущее корейского народа, борющегося за строительство процветающего социалистического государства, за свершение революционного дела чучхе. Магнолия считается национальным цветком КНДР. Ее изображение красуется на ордене Ким Ир Сена - высшей награды страны, а также на знаменитом северокорейском Монументе идей чучхе.Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Название этой серии снимков - "Звезда и магнолия" - включает в себя два символа, важных для любого гражданина Северной Кореи. Звезда, изображенная на флаге и гербе КНДР, символизирует светлое будущее корейского народа, борющегося за строительство процветающего социалистического государства, за свершение революционного дела чучхе. Магнолия считается национальным цветком КНДР. Ее изображение красуется на ордене Ким Ир Сена - высшей награды страны, а также на знаменитом северокорейском Монументе идей чучхе.
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники службы безопасности в лобби отеля Янгакто в Пхеньяне.Сотрудники службы безопасности в лобби отеля Янгакто в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники службы безопасности в лобби отеля Янгакто в Пхеньяне.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШкольники на церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.Жители Пхеньяна на торжественной церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Школьники на церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.Участники во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПарад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.Участники во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время военного парада в Пхеньяне.Военнослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время военного парада в Пхеньяне.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангёндэ в провинции Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевСолдаты Корейской народной армии и жители Пхеньяна на стадионе имени Ким Ир Сена.Солдаты Корейской народной армии и жители Пхеньяна на стадионе имени Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
Солдаты Корейской народной армии и жители Пхеньяна на стадионе имени Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудник метрополитена Пхеньяна в вагоне поезда.Сотрудник метрополитена Пхеньяна в вагоне поезда
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник метрополитена Пхеньяна в вагоне поезда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангёндэ в провинции Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудница метрополитена Пхеньяна.Сотрудница метрополитена Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудница метрополитена Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПлощадь в центре Пхеньяна.В центре Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
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Площадь в центре Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники безопасности перед началом фейерверка в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена.Сотрудники безопасности перед началом фейерверка в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники безопасности перед началом фейерверка в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители во время гала-концерта в честь 100-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.Зрители во время гала-концерта в честь 100-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
Зрители во время гала-концерта в честь 100-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВход во дворец Культуры в Пхеньяне.Люди заходят во дворец Культуры в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вход во дворец Культуры в Пхеньяне.
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