Сестра Ким Чен Ына стала кандидатом в члены политбюро ЦК Трудовой партии

ТОКИО, 8 окт — РИА Новости. Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель завотделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон продвинулась по партийной лестнице и стала кандидатом в члены политбюро, говорится в опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) итогах пленума ТПК.

Кадровые перестановки в руководстве ТПК были произведены на пленуме в преддверии отмечаемой 10 октября годовщины основания партии, сам пленум ЦК Трудовой партии Кореи состоялся 7 октября.

Как сообщалось ранее, Ким Ё Чжон была включена в ЦК партии в мае 2016 года, а в 2014 году была избрана депутатом Верховного народного собрания — однопалатного парламента КНДР.

По данным СМИ Южной Кореи, в настоящее время Ким Ё Чжон 30 лет, школьное образование она получила в Швейцарии, как и ее брат Ким Чен Ын, который унаследовал власть в стране после кончины его отца Ким Чен Ира в 2011 году. В свою очередь Ким Чен Ир занял место своего отца Ким Ир Сена после его смерти в 1994 году.

Согласно сложившейся традиции в Северной Корее, все высшие полномочия в стране передаются по наследству из соображений, что сын не откажется от заветов отца, и последовательность курса будет сохранена.

Пленум также ввел в состав центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 67-летнего заместителя председателя ТПК Цой Рён Хэ, которого считают одним из ближайших людей Ким Чен Ына.

В состав ЦК партии введены Хон Йон Чхиль, заместитель заведующего отделом по вопросам оборонной промышленности, которого считают одним из ключевых участников разработки ядерных вооружений в КНДР, а также руководительница музыкального ансамбля "Моранбон" Хён Сон Воль. Этот ансамбль исполняет песни пропагандистского содержания, прославляя курс партии и ядерно-ракетные программы Пхеньяна.