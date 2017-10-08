В Гане взорвалась заправка, погибли шесть человек, 45 пострадали

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Жертвами мощного взрыва на автозаправочной станции в Гане стали шесть человек, еще 45 пострадали, сообщает портал GhanaWeb со ссылкой на министерство информации страны.

Взрыв произошел в ночь с субботы на воскресенье. Причиной, вероятно, стало использование открытого огня для приготовления еды. После первого взрыва на одной из заправок на перекрестке автодорог загорелись еще две расположенные рядом заправочные станции.

По данным пожарной службы, три человека погибли на месте, еще трое позже скончались от полученных ран. В больницах остаются 35 человек, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Огонь уничтожил не менее 20 автомобилей. В качестве меры предосторожности была эвакуирована близлежащая школа.