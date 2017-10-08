Имущество и счета экс-секретаря СНБО Украины и его брата арестовали

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Имущество и банковские счета бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы администрации президента Андрея Клюева и его брата, бывшего члена Партии регионов Сергея Клюева, арестованы в рамках уголовных дел, которые расследует генпрокуратура Украины, сообщает в воскресенье информагентство УНН со ссылкой на ответ генпрокуратуры.

"В целях обеспечения мер уголовного судопроизводства на имущество, в том числе банковские счета подозреваемых (Андрея и Сергея Клюевых — ред.), как на территории Украины, так и за рубежом наложен арест", — говорится в ответе на запрос агентства.

При этом в генпрокуратуре не уточнили, в каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму. Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что генпрокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовным делам по подозрению Андрея и Сергея Клюевых в совершении ряда уголовных преступлений.

"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемых они объявлены в розыск", — говорится также в ответе.