Глава КСИР предостерег США от новых санкций в отношении Ирана

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возможных последствиях введения новых санкций в отношении Ирана, сообщает местное агентство Tasnim.
Комментируя заявления о возможном признании КСИР в США террористической организацией, Джафари отметил, что в таком случае КСИР будет относиться к американской армии как к силам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Газета Washington Post ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.
План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.