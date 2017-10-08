Глава КСИР предостерег США от новых санкций в отношении Ирана

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возможных последствиях введения новых санкций в отношении Ирана, сообщает местное агентство Tasnim.

Выступая в воскресенье на совещании КСИР, он сказал, что возможное принятие новых ограничительных мер в отношении Ирана будет практически означать выход США из соглашения по иранской ядерной программе. По его словам, новые санкции со стороны Вашингтона приведут к тому, что "навсегда исчезнет возможность" дальнейшего взаимодействия двух стран.

Комментируя заявления о возможном признании КСИР в США террористической организацией, Джафари отметил, что в таком случае КСИР будет относиться к американской армии как к силам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Газета Washington Post ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.