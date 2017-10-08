В США к ресторанам McDonalds вызвали полицию из-за фанатов "Рика и Морти"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американские фанаты мультсериала "Рик и Морти", простоявшие в очередях за сычуаньским соусом из McDonalds по несколько часов, остались недовольны его отсутствием — чтобы усмирить их, жителям пришлось вызывать полицию, сообщают местные СМИ.

Ранее вышел новый сезон популярного мультсериала "Рик и Морти", в котором упоминается специальный сычуаньский соус из McDonalds. Поклонники соуса запустили петицию на сайте change.org с просьбой возобновить его продажу, ее подписало несколько десятков тысяч человек. В ответ на просьбы фанатов сериала McDonalds в США пообещал вновь ввести этот соус в меню, но в рамках временной акции.

Фанаты мультфильма в ожидании начала продаж соуса выстроились в очереди у ресторанов во многих американских городах. Но их постигло разочарование: в нескольких заявленных местах его не оказалось вообще, а в других ресторанах в продажу поступило только по 20 упаковок.

Поклонники "Рик и Морти" остались недовольны тем, что им не досталось обещанного специального сычуаньского соуса. На размещенных в Twitter и СМИ фотографиях видно, что люди держат плакаты с надписями "Нет соуса!" и "Дайте нам соус!". Местной полиции пришлось разгонять недовольных.

Как пишет издание Palm Beach Post , в городе Веллингтон, штат Флорида, полицейские приехали к ресторану, где "толпы разгневанных людей" простояли четыре часа только для того, чтобы узнать, что соуса нет. Пользователь Twitter Кайл Грэнтем написал, что "приехал в два ресторана в Делавэре, где, как обещал McDonalds, должен был быть соус, но его не было".

McDonalds принес свои извинения. "Лучшие поклонники в мульти-вселенной показали нам, что им сегодня досталось. Мы услышали вас, и нам жаль, что не все смогли получить сычуаньский соус", — сообщила компания в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что житель Великобритании продал на аукционе eBay две упаковки соуса из McDonalds 19-летней давности — сычуаньского и васаби — за 14,7 тысячи долларов.