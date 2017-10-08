Пушков о сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда: диктат США уже не работает

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что намерение Саудовской Аравии развивать сотрудничество с РФ показывает, что диктат США в отношении государств-союзников уже не работает."Россия 24", что развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнерства с США.
"Эр-Рияд будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отношении России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает", — написал Пушков в Twitter.
Эр-Риад будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отн. России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 октября 2017 г.