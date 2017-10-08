Пушков о сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда: диктат США уже не работает

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что намерение Саудовской Аравии развивать сотрудничество с РФ показывает, что диктат США в отношении государств-союзников уже не работает.

Ранее король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил в интервью телеканалу "Россия 24" , что развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнерства с США.

"Эр-Рияд будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отношении России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает", — написал Пушков в Twitter.