Спикер парламента Ирака отправился на встречу с главой Иракского Курдистана

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Председатель парламента Ирака Салим аль-Джабури отправился в воскресенье в Эрбиль для встречи с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани, сообщает курдский телеканал Rudaw в Twitter.

Ранее аль-Джабури заявил в интервью РИА Новости, что намерен провести ряд встреч, в том числе с лидерами Иракского Курдистана, для разрешения кризиса в отношениях Багдада и автономного региона. При этом он отверг предположение, что играет роль посредника между Багдадом и Эрбилем.

В субботу глава канцелярии лидера Иракского Курдистана Фуад Хусейн заявил, что Барзани и вице-президенты Ирака Айяд Аллауи и Усама ан-Нуджайфи на встрече в Сулеймании договорились о немедленном снятии санкций с курдской автономии.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.