Спикер парламента Ирака отправился на встречу с главой Иракского Курдистана

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Председатель парламента Ирака Салим аль-Джабури отправился в воскресенье в Эрбиль для встречи с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани, сообщает курдский телеканал Rudaw в Twitter.
В субботу глава канцелярии лидера Иракского Курдистана Фуад Хусейн заявил, что Барзани и вице-президенты Ирака Айяд Аллауи и Усама ан-Нуджайфи на встрече в Сулеймании договорились о немедленном снятии санкций с курдской автономии.
Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.