В Европарламенте отметили "двойные стандарты" в позиции ЕС по Каталонии

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне. 1 октября 2017. Архивное фото

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне. 1 октября 2017. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Сопредседатель фракции Европарламента "Европейские объединенные левые/лево-зеленые Севера" бельгиец Филипп Ламбертс заявил о наличии "двойных стандартов" в позиции институтов Евросоюза относительно оценки силовых действий центральных властей Испании против участников референдума о независимости Каталонии.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. По последним данным, пострадали почти 900 каталонцев.

Парламент Каталонии 9 октября соберется на заседание, на котором планирует "обсудить результаты референдума". Не исключено, что на этом заседании сторонники независимости (у партий "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" абсолютное большинство) могут принять декларацию о независимости.

"Мариано Рахой (премьер-министр Испании – ред.) принадлежит к семье доминирующей в Европейском союзе партии. Председатели Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни, как и Рахой, представляют "Европейскую народную партию" (ЕНП, наиболее влиятельная политическая сила в ЕС – ред). И я думаю, что они крайне сдержаны, чтобы не поставить в трудную ситуацию одного из своих (однопартийцев)", — сказал Ламбертс в воскресенье в эфире телерадиокомпании RTBF

При этом он обратил внимание на тот факт, что в отношении Польши и Венгрии, где власти не входят в политическую семью ЕНП, позиция Брюсселя достаточно жесткая.

"Разные мерки, о которых я услышал от крайне правых депутатов на пленарном заседании Европарламента (дебаты по ситуации в Каталонии 3 октября), не совсем лишены основания", — заявил европарламентарий.