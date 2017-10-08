В Европарламенте отметили "двойные стандарты" в позиции ЕС по Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Сопредседатель фракции Европарламента "Европейские объединенные левые/лево-зеленые Севера" бельгиец Филипп Ламбертс заявил о наличии "двойных стандартов" в позиции институтов Евросоюза относительно оценки силовых действий центральных властей Испании против участников референдума о независимости Каталонии.
Парламент Каталонии 9 октября соберется на заседание, на котором планирует "обсудить результаты референдума". Не исключено, что на этом заседании сторонники независимости (у партий "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" абсолютное большинство) могут принять декларацию о независимости.RTBF.
При этом он обратил внимание на тот факт, что в отношении Польши и Венгрии, где власти не входят в политическую семью ЕНП, позиция Брюсселя достаточно жесткая.
"Разные мерки, о которых я услышал от крайне правых депутатов на пленарном заседании Европарламента (дебаты по ситуации в Каталонии 3 октября), не совсем лишены основания", — заявил европарламентарий.