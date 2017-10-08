В Китае за пять лет наказали за коррупцию около 1,3 миллиона чиновников

ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Порядка 1,3 миллиона кадровых партийных работников получили наказание в Китае за последние пять лет в ходе крупной антикоррупционной кампании, сообщила в воскресенье центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины.

Сообщается, что среди наказанных в основном числятся чиновники низкого ранга, из них 648 тысяч из сел и деревень. Совершенные ими коррупционные преступления преимущественно расцениваются как не особо крупные.

При том, что большинство расследований ведется именно в отношении чиновников невысокого ранга, за прошедшие пять лет ряд высокопоставленных членов КПК были привлечены к ответственности по обвинениям в коррупции и за нарушение партийной дисциплины.

По данным комиссии, за прошедшие пять лет проверкам подверглись порядка 155 тысяч партийных организаций по всей стране. Комиссия передала в судебные инстанции более 65 тысяч отдельных доказательств для дальнейшего расследования по коррупционным делам, в которые были вовлечены чиновники.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года).