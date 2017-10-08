В индонезийском спа-центре для ЛГБТ задержали почти 60 человек

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти Индонезии задержали 58 человек, в том числе иностранцев, в столичном спа-центре для ЛГБТ-сообщества, сообщил представитель полиции Джакарты Арго Ювоно.

Полицейская операция была проведена в пятницу в одном из спортивных и спа-центров Джакарты после получения информации о проституции в этом заведении.

"Мы задержали 51 (посетителя) и семерых сотрудников по подозрению в предоставлении порнографических услуг", — цитирует агентство Франс Пресс заявление представителя полиции.

Среди задержанных есть иностранцы, в том числе граждане Китая, Таиланда и Нидерландов, отмечается в сообщении.

По словам Ювоно, шестерым из задержанных предъявят обвинения в нарушении анти-порнографического закона Индонезии, им может грозить до шести лет тюрьмы. О том, будут ли предъявлены какие-либо обвинения остальным задержанным, представитель полиции не рассказал.